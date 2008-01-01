

Новости погоды



Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" ( meteonovosti.ru ) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

На юге Дальнего Востока по-прежнему дождливо



ИА "Метеоновости" / 10:11 Пятница, 9 июня



Обширный циклон сохраняет свое влияние в южных регионах Дальнего Востока. Большие запасы влаги и значительные контрасты температуры взаимодействующих воздушных масс определяют интенсивность процессов.



По итогам дня 8 июня и прошедшей ночи сильный дождь в Еврейской автономной области вылил до 16 мм дождевой воды, на Сахалине и Курильских островах выпало от 22 до 28 мм. В Приморском крае проливные грозовые дожди пополнили копилку июньских осадков на 50 мм. В Хабаровском крае сильный дождь сопровождался порывами ветра до 24 м/с, выпало до 27 мм жидких осадков.



В предстоящую субботу погода в Приморье по-прежнему неустойчивая с сильными грозовыми дождями и порывистым ветром. / meteonovosti.ru /



все новости архив новостей



