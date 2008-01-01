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Новости погоды

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На юге Дальнего Востока по-прежнему дождливо

ИА "Метеоновости" / 10:11 Пятница, 9 июня

  Обширный циклон сохраняет свое влияние в южных регионах Дальнего Востока. Большие запасы влаги и значительные контрасты температуры взаимодействующих воздушных масс определяют интенсивность процессов.

По итогам дня 8 июня и прошедшей ночи сильный дождь в Еврейской автономной области вылил до 16 мм дождевой воды, на Сахалине и Курильских островах выпало от 22 до 28 мм. В Приморском крае проливные грозовые дожди пополнили копилку июньских осадков на 50 мм. В Хабаровском крае сильный дождь сопровождался порывами ветра до 24 м/с, выпало до 27 мм жидких осадков.

В предстоящую субботу погода в Приморье по-прежнему неустойчивая с сильными грозовыми дождями и порывистым ветром. / meteonovosti.ru /
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