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О чем сообщают летописи



ИА "Метеоновости" / 09:43 Пятница, 9 июня



Лето в средней полосе России 1462 года начиналось с холодной погоды. На Новгородской земле недружная, холодная весна, с возвратами холодов и выпадением снега привела к тому, что "...снежны, бурны, студены и бестравны были дни до самого Троицына дня".



А вот что известно из истории инструментальных наблюдений в Москве: самый холодный утренник достался 9 июня 1889 и 1941 годам, а самый жаркий полдень 1948 году. Минимум для 9 июня 1.6 градуса, максимум 32.1.



Текущий июнь пока жарой не балует, а вот снежная крупа сыпалась с небес в первой пятидневке месяца. Рекордные для суток осадки отмечались в 1993 году, когда выпало больше половины месячной нормы - 41.1 мм. / meteonovosti.ru /



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