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Новости погоды
О погоде в округах Москвы
ИА "Метеоновости" / 15:24 Четверг, 8 июня
В 15 часов в столичной области переменная облачность без осадков. Температура воздуха в административных округах: Центральном 23 градуса; Северном 22- 24 градуса, Северо-восточном 22-25 градуса, Восточном 22-23 градуса, Юго-восточном 23-24 градуса; Южном 24 градуса; Юго-западном 23-24 градуса; Западном 22..24 градуса, Северо-западном 23-24 градуса. Ветер слабый, относительная влажность воздуха около 35%
В Зеленограде без осадков, температура воздуха 23 градуса. На территории Новой Москвы без осадков, температура воздуха 22..24 градуса. / meteonovosti.ru /
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