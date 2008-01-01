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Сезон дождей на курортах Тайланда



ИА "Метеоновости" / 13:45 Четверг, 8 июня



В королевстве наступил сезон дождей. Метеорологический департамент страны сообщил о возможном ухудшении погоды на севере, северо-востоке, востоке и юго-западе, а также в центре страны. По информации департамента в период с 7 по 9 июня во власти циклона окажутся сразу восемь тайских провинций, включая Чонбури. Именно здесь располагается известный курортный город Паттайя, а также остров Пхукет. Помимо сильных осадков на побережье Андаманского моря и Сиамского залива ожидается высокая волна до 2-3 метров. По информации метеорологических станций по состоянию на 9 часов московского времени количество осадков в отдельных регионах страны составило от 57 до 96 мм. Июньская норма осадков для Тайланда составляет от 95 до 230 мм, на востоке Королевства, в провинции Чантхабури - около 500 мм. / meteonovosti.ru /



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