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На Черноземье пройдут дожди



ИА "Метеоновости" / 12:59 Четверг, 8 июня



В минувшую среду на территории Черноземья складывалась вполне комфортная летняя погода. При отсутствии осадков июньское солнце разогревало воздух до +20..+25 градусов. Однако таковой погода продержится недолго. Уже сегодня жители региона почувствуют приближение атмосферного фронта юго-западного циклона.



В ближайшие сутки и предстоящие выходные дни погоду в регионе будет определять активный циклон и связанная с ним система фронтальных разделов. Этот атмосферный вихрь принесет в регион грозовые дожди и порывистый ветер. В Брянской, Орловской, Белгородской, Курской, Липецкой областях, 9 и ночью 10 июня в Воронежской области ожидаются сильные грозовые дожди, местами с градом и порывистым ветром до 19 м/с. / meteonovosti.ru /



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