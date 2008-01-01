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Четверг
8 июня 2017
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Новости погоды

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О погоде в округах Москвы

ИА "Метеоновости" / 12:39 Четверг, 8 июня

  В 12 часов в столичной области переменная облачность без осадков. Температура воздуха в административных округах: Центральном 22 градуса; Северном 22- 23 градуса, Северо-восточном 22-23 градуса, Восточном 22-23 градуса, Юго-восточном 22-23 градуса; Южном 22 градуса; Юго-западном 22-24 градуса; Западном 21..23 градуса, Северо-западном 22-23 градуса. Ветер слабый, относительная влажность воздуха около 40%

В Зеленограде без осадков, температура воздуха 22 градуса. На территории Новой Москвы без осадков, температура воздуха 21..23 градуса. / meteonovosti.ru /
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Факт
12:00
местное
+22
Чт.
8 июн.
+21
Пт.
9 июн.
+14
Сб.
10 июн.
+20
Факт | Подробно | 14 дней | Месяц

  Сейчас самое:
По представленной на сайте информации за последний срок наблюдения
тёплое место: холодное место:
+47
Абадан		 -4
Челюскин

некомфортное место: Сколо
комфортное место: Аподака

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