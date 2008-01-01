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Новости погоды

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Ненастье на юге Европейской России

ИА "Метеоновости" / 11:37 Четверг, 8 июня

  В южных регионах европейской территории нашей страны сохраняется неустойчивая погода. Так, вечером 7 июня, и минувшей ночью, на юге Краснодарского края, в горах Карачаево-Черкесии, Кабардино-Балкарии и в предгорьях Северной

Осетии-Алании прошли сильные дожди с грозами количеством от 18 до 32 мм, в горах Карачаево-Черкесии, на станции Маруха за сутки зафиксировано до 59 мм осадков.

Согласно прогнозам, сегодня до конца суток и 9 июня в Северной Осетии-Алании, а также до конца суток 8 июня в Ингушетии и Чеченской Республике ожидаются сильные дожди, ливни в сочетании с грозой,градом и шквалистым усилением ветра до 20 м/с, на реках возможен подъем уровней воды до неблагоприятных отметок, в горах - сход селей малого

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