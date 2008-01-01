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В выходные дни в Москве комфортная погода



ИА "Метеоновости" / 11:22 Четверг, 8 июня



погода в Москве была совсем не похожа на летнюю. Но в предстоящие выходные дни все показатели приблизятся к норме. И праздничные мероприятия пройдут при вполне комфортной погоде.



В пятницу власть над погодой удержит северный антициклон. На фоне повышенного атмосферного давления местами может собраться слабый дождь, преимущественно в южной части столичного региона. Ночь в Москве будет теплой, 11.13 градусов, и днем 18..20 тепла.



В выходные дни и на праздник День России атмосферное давление в столичной области немного понизится, что увеличит вероятность локальных кратковременных дождей. Ночи в городе будут теплыми, 10..12 градусов, по области не ниже 7 градусов. Днем при солнце температура будет повышаться до комфортных 23 градусов.



Погода позволит провести много времени на улице: погулять по празднично украшенной Москве и поработать на дачных участках. / meteonovosti.ru /



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