

Новости погоды



Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" ( meteonovosti.ru ) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Сильные дожди на юге Японии



ИА "Метеоновости" / 11:04 Четверг, 8 июня



С конца мая до середины июля в Японии почти каждый день идут дожди. В это время погоду в Японии определяет муссон. Начинается он в конце мая, когда холодный воздух с севера сталкивается с теплым воздухом, наступающим с юга. В Японии это время называют сезон цую, что в переводе означает сезон "сливовых дождей". Дело в том, что именно в этом время формируются плоды у сливовых деревьев. Пик этого сезона дождей в центре Японии приходится на середину июня.



Нынешняя погода в Японии подтверждает, что сейчас сезон дождей. Накануне ливни прошли на островах Кюсю и Сикоку, причем на Кюсю местами выпало до 60 мм влаги!



В ближайшие дни дожди в Японии продолжатся. Сегодня и в ближайшие выходные дни больше всего дождей опять на юге страны, на острове Кюсю. / meteonovosti.ru /



все новости архив новостей



