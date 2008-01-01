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Новости погоды

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Сильные дожди на юге Японии

ИА "Метеоновости" / 11:04 Четверг, 8 июня

  С конца мая до середины июля в Японии почти каждый день идут дожди. В это время погоду в Японии определяет муссон. Начинается он в конце мая, когда холодный воздух с севера сталкивается с теплым воздухом, наступающим с юга. В Японии это время называют сезон цую, что в переводе означает сезон "сливовых дождей". Дело в том, что именно в этом время формируются плоды у сливовых деревьев. Пик этого сезона дождей в центре Японии приходится на середину июня.

Нынешняя погода в Японии подтверждает, что сейчас сезон дождей. Накануне ливни прошли на островах Кюсю и Сикоку, причем на Кюсю местами выпало до 60 мм влаги!

В ближайшие дни дожди в Японии продолжатся. Сегодня и в ближайшие выходные дни больше всего дождей опять на юге страны, на острове Кюсю. / meteonovosti.ru /
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