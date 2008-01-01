Туризм
Свали.ру		 Погода в аэропортах
риски задержки		 Информеры
для сайтов		 Туры
поиск и заказ		 Авиабилеты
регулярные и чартерные		 Отели
бронирование

Четверг
8 июня 2017
расширенный поиск
  Избранные города:  cписок пуст

Новости погоды

Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" (meteonovosti.ru) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Заморозки в Сибири сохраняются

ИА "Метеоновости" / 10:46 Четверг, 8 июня

  На юге Восточной Сибири минувшей ночью условия погоды определялись влиянием тылового антициклона. В регион осуществился заток холодного воздуха, а при незначительной облачности в ночные часы воздух быстро выхолаживался. В результате прошедшей ночью в некоторых регионах Сибири отмечались заморозки: в Хакасии температура ночью понижалась до -1o, в Иркутской области до -4o, в Бурятии до -5o, в Забайкальском крае до -3o.

В предстоящие сутки с юго-запада на территорию Восточной Сибири будет смещаться активный циклон. Первыми на траектории движения циклона окажутся Хакасия и Тыва. Уже ближайшей ночью в Хакасии, в южных и центральных районах Красноярского края ожидается сильный дождь, гроза с порывами ветра 20-23 м/с. В Тыве процессы более интенсивные: сильный и очень сильный дождь, гроза, град, порывы ветра до 27 м/с.

В более восточных регионах еще сохранится влияние антициклона. Погода по-прежнему с ночными заморозками. В северных районах Иркутской области, в Бурятии и Забайкальском крае температура ночью будет опускаться до -4o. А в выходные дни в регион придут проливные дожди. / meteonovosti.ru /
все новости   архив новостей


Факт
12:00
местное
+22
Чт.
8 июн.
+21
Пт.
9 июн.
+14
Сб.
10 июн.
+20
Факт | Подробно | 14 дней | Месяц

  Сейчас самое:
По представленной на сайте информации за последний срок наблюдения
тёплое место: холодное место:
+47
Абадан		 -4
Челюскин

некомфортное место: Сколо
комфортное место: Аподака

подробнее  





© 2008 Данио-Пресс. Все права защищены.
Использование материалов сайта возможно только с согласия администрации сервера.
Пользовательское соглашение
По вопросам рекламы обращайтесь по этой ссылке.

 Рейтинг@Mail.ru  Rambler's Top100