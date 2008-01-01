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Заморозки в Сибири сохраняются



ИА "Метеоновости" / 10:46 Четверг, 8 июня



На юге Восточной Сибири минувшей ночью условия погоды определялись влиянием тылового антициклона. В регион осуществился заток холодного воздуха, а при незначительной облачности в ночные часы воздух быстро выхолаживался. В результате прошедшей ночью в некоторых регионах Сибири отмечались заморозки: в Хакасии температура ночью понижалась до -1o, в Иркутской области до -4o, в Бурятии до -5o, в Забайкальском крае до -3o.



В предстоящие сутки с юго-запада на территорию Восточной Сибири будет смещаться активный циклон. Первыми на траектории движения циклона окажутся Хакасия и Тыва. Уже ближайшей ночью в Хакасии, в южных и центральных районах Красноярского края ожидается сильный дождь, гроза с порывами ветра 20-23 м/с. В Тыве процессы более интенсивные: сильный и очень сильный дождь, гроза, град, порывы ветра до 27 м/с.



В более восточных регионах еще сохранится влияние антициклона. Погода по-прежнему с ночными заморозками. В северных районах Иркутской области, в Бурятии и Забайкальском крае температура ночью будет опускаться до -4o. А в выходные дни в регион придут проливные дожди. / meteonovosti.ru /



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