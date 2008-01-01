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Сильные дожди прошли в Приморье



ИА "Метеоновости" / 10:12 Четверг, 8 июня



Обширный циклон стал причиной проливных дождей на юге дальневосточного региона. 7 июня и в ночь на 8 июня в Хабаровском крае прошли сильные грозовые дожди, выпало до 19 мм осадков, при грозе ветер усиливался до 21 м/с. В соседнем регионе - Еврейском автономном округе наблюдался схожий характер погоды, а количество осадков достигало 28 мм. Лидером по количеству выпавших за указанный период осадков стал Приморский край - 39 мм.



В ближайшие сутки влияние циклона сохранится. Сегодня и завтра в Хабаровском крае погода по-прежнему с сильными дождями, на побережье ветер будет разгоняться до 14-19 м/с. В Приморском крае отдельные сильные грозовые дожди пройдут и в субботу.



Стоит отметить, что на некоторых реках Приморья отмечается сложная гидрологическая обстановка. Подъем воды дождевого паводка продолжается в среднем течении реки Уссури, на отдельных участках отмечается выход воды из низких берегов. В ближайшей перспективе, в связи с прогнозируемыми дождями, на реках центральных, юго-восточных и восточных районов Приморья ожидается дополнительный подъем уровня воды на 0,3-1,0 м. На отдельных участках с достижением отметок выхода воды на пойму создается угроза подтопления пониженных хозяйственных объектов, участков дорог. На остальных реках края ожидаются колебания уровня воды до 0,3 м. / meteonovosti.ru /



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