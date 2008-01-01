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Из архива московской погоды



ИА "Метеоновости" / 09:27 Четверг, 8 июня



Первая неделя лета в столичном регионе не удалась. Среднесуточная температура воздуха остается ниже многолетних значений на 5-6 градусов. Но постепенно погода налаживается. Уже 8 июня среднесуточная температура воздуха ожидается в пределах климатической нормы. Рекордных значений, как минимальной, так и максимальной температуры, не ожидается.



Рекорд суточного минимума со значением +0.8 градусов останется в 1958 году.



А самым теплым сегодняшний день останется в 1948 году, когда в дневные часы воздух прогрелся до +32.4 градусов.



Сильными осадками отметился сегодняшний день в далеком 1896 году, на Московскую землю выпало 26.6 мм, что составляет треть месячной нормы. С тех пор таких сильных дождей 8 июня не случалось. / meteonovosti.ru /



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