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Новости погоды
Погода в Москве сегодня
ИА "Метеоновости" / 07:47 Четверг, 8 июня
Предстоящим днем столичный регион будет находиться под влиянием гребня антициклона. При переменной облачности осадков не ожидается. Максимальная температура воздуха в Москве 20..22, по области 18..23 градуса. Ветер восточный 2-7 м/с. Атмосферное давление составит 748 мм.рт.ст.. Относительная влажность воздуха около 50%.
Основным неблагоприятным фактором в этот день в Москве и области будет усиление геомагнитной активности, на которую ухудшением самочувствия отреагируют метеочувствительные люди. У них возможно нарушение сна, ухудшение общего состояния, нарастание раздражительности. Специалисты рекомендуют воспользоваться медикаментозной поддержкой, принять успокаивающие средства. Что касается непосредственно погоды, то она вполне комфортная, с повышенным содержанием кислорода в воздухе, что благоприятно для большинства людей. / meteonovosti.ru /
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