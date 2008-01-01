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8 июня 2017
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Новости погоды

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Погода в Москве сегодня

ИА "Метеоновости" / 07:47 Четверг, 8 июня

  Предстоящим днем столичный регион будет находиться под влиянием гребня антициклона. При переменной облачности осадков не ожидается. Максимальная температура воздуха в Москве 20..22, по области 18..23 градуса. Ветер восточный 2-7 м/с. Атмосферное давление составит 748 мм.рт.ст.. Относительная влажность воздуха около 50%.

Основным неблагоприятным фактором в этот день в Москве и области будет усиление геомагнитной активности, на которую ухудшением самочувствия отреагируют метеочувствительные люди. У них возможно нарушение сна, ухудшение общего состояния, нарастание раздражительности. Специалисты рекомендуют воспользоваться медикаментозной поддержкой, принять успокаивающие средства. Что касается непосредственно погоды, то она вполне комфортная, с повышенным содержанием кислорода в воздухе, что благоприятно для большинства людей. / meteonovosti.ru /
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6:00
местное
+14
Чт.
8 июн.
+21
Пт.
9 июн.
+14
Сб.
10 июн.
+20
Факт | Подробно | 14 дней | Месяц

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+40
Доха		 -5
Челюскин

некомфортное место: Сколо
комфортное место: Арташат

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