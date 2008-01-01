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О погоде вечером в Москве



ИА "Метеоновости" / 15:51 Среда, 7 июня



Погоду в столичном регионе будет определять область повышенного атмосферного давления. При переменной облачности осадков не ожидается. Температура воздуха в Москве 16..18 градусов, по области 14..19. Ветер слабый. / meteonovosti.ru /



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