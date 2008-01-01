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Новости погоды
О погоде в округах Москвы
ИА "Метеоновости" / 15:30 Среда, 7 июня
В 15 часов в столичной области переменная облачность без осадков. Температура воздуха в административных округах: Центральном 20-21 градусов; Северном 20- 22 градуса, Северо-восточном 20-22 градуса, Восточном 19-21 градус, Юго-восточном 20-21градус; Южном 19 градусов; Юго-западном 19-22 градуса; Западном 20..21 градус, Северо-западном 20-21 градус.
В Зеленограде без осадков, температура воздуха 20 градусов. На территории Новой Москвы без осадков, температура воздуха 19..21 градус. / meteonovosti.ru /
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