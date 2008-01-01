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Сильные дожди на западе Украины сохранятся



ИА "Метеоновости" / 13:21 Среда, 7 июня



В минувшие сутки через Украину проходил контрастный атмосферный фронт. Он стал причиной сильных ливней в основном в западных областях. В курортном городе Долина, что в Ивано-Франковской области, выпало до 50 мм осадков. Сильно пострадали и два курортных городка Львовщины - Борислав и Трускавец. В курортном парке Трускавца, возле источника Эдвард образовалось огромное озеро - в котором плавали мусорные баки, ветви старых деревьев и другой бытовой мусор. Из-за забитых канализационных стоков вода на территории парка не сошла. Отдыхающие не смогли дойти до бюветов с минеральной водой.



В Бориславе после прохождения грозовых дождей река Тысменица подтопила жилые дома и хозяйства. Речные воды залили частный жилой дом и придомовую территорию. Также вода попала в две квартиры на первом этаже 2-этажного жилого дома на ул. Грушевского и придомовую территорию.



Ближайшей ночью и утром в Закарпатье, Прикарпатье, Хмельницкой и Житомирской областях пройдут сильные дожди, в Карпатах - очень сильные. Ливни будут сопровождаться грозами, шквалистым усилением ветра, местами градом. Температура воздуха днем около 30 градусов.



/ meteonovosti.ru /



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