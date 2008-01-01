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О погоде в округах Москвы



ИА "Метеоновости" / 12:38 Среда, 7 июня



В 12 часов в столичной области переменная облачность без осадков. Температура воздуха в административных округах: Центральном 18-19 градусов; Северном 18- 20 градусов, Северо-восточном 19-20 градусов, Восточном 19 градусов, Юго-восточном 18-19 градусов; Южном 18 градусов; Юго-западном 18-19 градусов; Западном 18..20 градусов, Северо-западном 19-20 градусов.



В Зеленограде без осадков, температура воздуха 18 градусов. На территории Новой Москвы без осадков, температура воздуха 18..19 градусов. / meteonovosti.ru /



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