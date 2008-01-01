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Новости погоды
Обзор европейской погоды
ИА "Метеоновости" / 12:33 Среда, 7 июня
В прошедшие сутки в большинстве районов европейской территории сохранялась холодная погода, но очаг аномального тепла переместился на восток. В центральных областях температура "отстала" от нормы уже на 1-2 градуса, и лишь в Поволжье величина отрицательной аномалии была 4-6 градусов. В Башкортостане и Оренбургской области отмечались заморозки до -2 градусов. Существенно потеплело на европейском юге. В Крыму и Краснодарском крае за прошедшие сутки было уже на 1-4 градуса теплее обычного и в дневные часы на всей территории дневная температура повышалась до 25..30 градусов. Существенных осадков почти нигде не отмечалось, лишь в левобережье местами выпало до 4 мм в виде дождя. / meteonovosti.ru /
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