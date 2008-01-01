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Новости погоды

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Север и юг Сибири поменялись местами

ИА "Метеоновости" / 12:13 Среда, 7 июня

  Европейский холод проникает и в южные районы Сибири. Так, в Омской и на юге Тюменской областей за прошедшие сутки температура воздуха была на 2-3 градуса ниже нормы. В то же время, на север Сибири атлантические циклоны поставляют относительно теплый воздух. И, несмотря на небольшие дожди, температура воздуха в Ямало-Ненецком автономном округе превышает норму на 4-6 градусов.

Дневная температура на юге Тюменской области за прошедшие сутки не превысила отметку в 19 градусов, а в районе Нового Уренгоя повысилась до 20:21 градуса. / meteonovosti.ru /
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