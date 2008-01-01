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Новости погоды

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Итоги первой недели июня

ИА "Метеоновости" / 12:12 Среда, 7 июня

  Первая неделя лета подходит к завершению, но не везде погода была благосклонна к россиянам. Почти на всей территории Европейской России начало лета в этом году выдалось очень холодным. Средняя температура воздуха оказалась на 1-4, а в центральных областях на 5-6 градусов ниже нормы. И лишь в Крыму и на Черноморском побережье Краснодарского края температура воздуха наконец-то вошла в рамки климатической нормы.

Еще один очаг аномально холодной погоды сформировался в Якутии, где температура воздуха не "дотянула" до нормы 1-4 градуса.

Холодной оказалась первая неделя месяца и на крайнем юге Восточной Сибири, в том числе в Иркутской области, где она оказалась ниже нормы на 1-3 градуса.

А вот в большинстве районов Сибири лето в полном разгаре. Причем очаг аномально теплой погоды сформировался на севере Западной Сибири - в низовье Оби, где средняя за неделю температура воздуха оказалась на 5-6 градусов выше нормы. / meteonovosti.ru /
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