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О погоде на курортах



ИА "Метеоновости" / 11:05 Среда, 7 июня



атмосферного давления поддерживает погожий антициклон. Благодаря нему, погода вполне комфортная для отдыха.



В выходные дни антициклон не только сохранит влияние, но и расширит свои владения не только на страны Средиземноморья, но и на всю Центральную Европу.



В Испании, Португалии, во Франции и в Италии осадков не ожидается, воздух в дневные часы прогреется до 30 градусов. До 33 градусов температура на юго-западе Балканского полуострова, и никаких дождей. На остальной территории полуострова пройдут кратковременные дожди, которые немного снизят температурный фон. В Болгарии всего 17..22, в Хорватии и Черногории от 21 до 26 градусов в Греции 23..28. Температура воды колеблется от 20 градусов на западе Средиземного моря до 22 в восточной половине.



Значительно выше обычной ожидается температура воздуха и в отдельных странах Центральной Европы. Так, в Австрии и Венгрии днем от 22 до 28 градусов и осадков не ожидается. Без дождей обойдется и в Чехии, но здесь прохладнее, около 20 градусов. Прохождение атмосферного фронта через Германию будет сопровождаться кратковременными дождями при температуре 18..23, в Бельгии и Нидерландах также дождей не избежать и немного теплее, до 25 градусов.



В Тунисе и Израиле солнечная погода без осадков. В Тунисе воздух прогреется до 25..30 градусов, температура воды 22-23 градуса. В Израиле, в Нетании, температура 27..32 градуcf, температура воды около 24 градусов. / meteonovosti.ru /



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