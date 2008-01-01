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Новости погоды

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Дальний Восток продолжают заливать дожди

ИА "Метеоновости" / 09:52 Среда, 7 июня

  Ненастные циклоны продолжают кружить над восточными районами России. На этот раз своим объектом они выбрали среднюю полосу Дальневосточного округа. Самый активный вихрь, с центром над Амуром, охватил свои влиянием большинство районов округа. В большей степени его влияние сказалось в Якутии. В Республике отмечался сильный дождь, на севере с мокрым снегом, местами выпало до 35 мм осадков, ветер усиливался до 20 м/с.. Сильные дожди с грозами прошли в Амурской области, где июньская копилка осадков пополнилась на 24 мм. В Хабаровском крае дожди были небольшие, но ветер в порывах усиливался до 21 м/с.

Сегодня и в ближайшие сутки циклон немного продвинется на восток и продолжит углубляться. Сильные дожди с грозами и порывистым ветром сохранятся в Амурской области и на юго-востоке Якутии. Сильными они ожидаются в Хабаровском крае и в восточной половине Приморья. / meteonovosti.ru /
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