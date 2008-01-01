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Новости погоды

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О гидрологической обстановке на Северном Кавказе

ИА "Метеоновости" / 09:31 Среда, 7 июня

  На Северном Кавказе 7 июня ожидаются кратковременные дожди и грозы, в горах Адыгеи сильные дожди и град. 8 и 9 июня сильные дожди пройдут в большинстве республик Северного Кавказа, а также в Ставропольском крае. Из-за чего уровень воды в реках может повыситься до опасных отметок.

В прошедшие сутки на реках округа наблюдались в основном небольшие колебания уровней воды. В Ставропольском крае на реке Кума у города Будённовск (уровень воды сохранялся высоким - выше неблагоприятной отметки, у г. Зеленокумск повысился на 67 см без достижения неблагоприятной отметки. В ближайшие сутки в связи с ожидаемыми местами сильными дождями на отдельных реках округа пройдут небольшие дождевые паводки. До конца суток 6 июня, а также с 7 по 9 июня на реках Ставропольского края (Калаус, Кума) в результате продвижения паводочных волн ожидается подъём уровней воды местами с достижением неблагоприятных отметок. / meteonovosti.ru /
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