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Погода в Москве сегодня



ИА "Метеоновости" / 05:35 Среда, 7 июня



В столичном регионе пришла характерная для этих дней июня погода. Среднесуточная температура воздуха близка к климатической норме. Предстоящим днем облачно переменная облачность и без осадков. Максимальная температура воздуха в Москве составит 20..22, по области 18..23 градусов. Ветер северо-западный 3-8 м/с. Атмосферное давление немного подрастет и в середине дня составит 750 мм.рт.ст. Относительная влажность воздуха около 60%.



В Москве и Московской области ожидается вполне комфортная для большинства людей погода. Температура воздуха повысится и приблизится к климатической норме, в пределах нормы и атмосферное давление. В такую погоду желательно подольше находиться на свежем воздухе. Людям, страдающим аллергией на цветочную пыльцу, следует внимательнее относиться к самочувствию, в регион продолжается цветение растений. / meteonovosti.ru /



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