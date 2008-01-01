Туризм
Свали.ру		 Погода в аэропортах
риски задержки		 Информеры
для сайтов		 Туры
поиск и заказ		 Авиабилеты
регулярные и чартерные		 Отели
бронирование

Среда
7 июня 2017
расширенный поиск
  Избранные города:  cписок пуст

Новости погоды

Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" (meteonovosti.ru) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Погода в Москве сегодня

ИА "Метеоновости" / 05:35 Среда, 7 июня

  В столичном регионе пришла характерная для этих дней июня погода. Среднесуточная температура воздуха близка к климатической норме. Предстоящим днем облачно переменная облачность и без осадков. Максимальная температура воздуха в Москве составит 20..22, по области 18..23 градусов. Ветер северо-западный 3-8 м/с. Атмосферное давление немного подрастет и в середине дня составит 750 мм.рт.ст. Относительная влажность воздуха около 60%.

В Москве и Московской области ожидается вполне комфортная для большинства людей погода. Температура воздуха повысится и приблизится к климатической норме, в пределах нормы и атмосферное давление. В такую погоду желательно подольше находиться на свежем воздухе. Людям, страдающим аллергией на цветочную пыльцу, следует внимательнее относиться к самочувствию, в регион продолжается цветение растений. / meteonovosti.ru /
все новости   архив новостей


Факт
6:00
местное
+10
Ср.
7 июн.
+20
Чт.
8 июн.
+22
Пт.
9 июн.
+14
Факт | Подробно | 14 дней | Месяц

  Сейчас самое:
По представленной на сайте информации за последний срок наблюдения
тёплое место: холодное место:
+38
Гилберт		 -7
Беллинсгаузен

некомфортное место: Батагай-Алыта
комфортное место: Эль-Минья

подробнее  





© 2008 Данио-Пресс. Все права защищены.
Использование материалов сайта возможно только с согласия администрации сервера.
Пользовательское соглашение
По вопросам рекламы обращайтесь по этой ссылке.

 Рейтинг@Mail.ru  Rambler's Top100