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Новости погоды

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О погоде в округах Москвы

ИА "Метеоновости" / 15:26 Вторник, 6 июня

  В 15 часов в столичной области облачная погода с прояcнениями, без осадков. Температура воздуха в административных округах: Центральном 14-15 градусов; Северном 14- 15 градусов, Северо-восточном 14-15 градусов, Восточном 14-15 градусов, Юго-восточном 15 градусов; Южном 15 градусов; Юго-западном 14-15 градусов; Западном 13..15 градусов, Северо-западном 14-15 градусов.

В Зеленограде без осадков, температура воздуха 14 градусов. На территории Новой Москвы без осадков, температура воздуха 13..15 градусов, местами порывы ветра 10 м/с / meteonovosti.ru /
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Факт
15:00
местное
+15
Ср.
7 июн.
+20
Чт.
8 июн.
+22
Пт.
9 июн.
+14
Факт | Подробно | 14 дней | Месяц

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По представленной на сайте информации за последний срок наблюдения
тёплое место: холодное место:
+49
Тикрит		 -8
Беллинсгаузен

некомфортное место: Джафна
комфортное место: Богородское

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