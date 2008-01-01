|
|
|
Новости погоды
О погоде в округах Москвы
ИА "Метеоновости" / 15:26 Вторник, 6 июня
В 15 часов в столичной области облачная погода с прояcнениями, без осадков. Температура воздуха в административных округах: Центральном 14-15 градусов; Северном 14- 15 градусов, Северо-восточном 14-15 градусов, Восточном 14-15 градусов, Юго-восточном 15 градусов; Южном 15 градусов; Юго-западном 14-15 градусов; Западном 13..15 градусов, Северо-западном 14-15 градусов.
В Зеленограде без осадков, температура воздуха 14 градусов. На территории Новой Москвы без осадков, температура воздуха 13..15 градусов, местами порывы ветра 10 м/с / meteonovosti.ru /
|
© 2008 Данио-Пресс. Все права защищены.
Использование материалов сайта возможно только с согласия администрации сервера.
Пользовательское соглашение
По вопросам рекламы обращайтесь по этой ссылке.