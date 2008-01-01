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О погоде в округах Москвы



ИА "Метеоновости" / 15:26 Вторник, 6 июня



В 15 часов в столичной области облачная погода с прояcнениями, без осадков. Температура воздуха в административных округах: Центральном 14-15 градусов; Северном 14- 15 градусов, Северо-восточном 14-15 градусов, Восточном 14-15 градусов, Юго-восточном 15 градусов; Южном 15 градусов; Юго-западном 14-15 градусов; Западном 13..15 градусов, Северо-западном 14-15 градусов.



В Зеленограде без осадков, температура воздуха 14 градусов. На территории Новой Москвы без осадков, температура воздуха 13..15 градусов, местами порывы ветра 10 м/с / meteonovosti.ru /



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