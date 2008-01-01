

Новости погоды



Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" ( meteonovosti.ru ) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

О пожарной опасности на юге Западной Сибири



ИА "Метеоновости" / 14:42 Вторник, 6 июня



На юге Западной Сибири сохраняется повышенный фон атмосферного давления, но и атмосферные фронты не дают о себе забыть. 7 июня погода достаточно теплая, 17..23 градуса, местами до 29. Пройдут небольшие, местами умеренные дожди, прогремят грозы, возможен град. Ветер в порывах будет усиливаться до 18 м/с, в Алтайском крае при грозах шквалистое усиление до 24 м/с.



Начавшиеся дожди снизят пожарную опасность до 4, местами до 3 класса. А в Мамонтовском и Славгородском районах Алтайского края сохранится пожарная опасность 5 класса. / meteonovosti.ru /



все новости архив новостей



