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Новости погоды

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О пожарной опасности на юге Западной Сибири

ИА "Метеоновости" / 14:42 Вторник, 6 июня

  На юге Западной Сибири сохраняется повышенный фон атмосферного давления, но и атмосферные фронты не дают о себе забыть. 7 июня погода достаточно теплая, 17..23 градуса, местами до 29. Пройдут небольшие, местами умеренные дожди, прогремят грозы, возможен град. Ветер в порывах будет усиливаться до 18 м/с, в Алтайском крае при грозах шквалистое усиление до 24 м/с.

Начавшиеся дожди снизят пожарную опасность до 4, местами до 3 класса. А в Мамонтовском и Славгородском районах Алтайского края сохранится пожарная опасность 5 класса. / meteonovosti.ru /
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