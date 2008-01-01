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Штормовое предупреждение объявлено в Бельгии



ИА "Метеоновости" / 13:56 Вторник, 6 июня



Бельгийские парки и лесные зоны в Брюсселе были закрыты для посещения из-за порывистого ветра (до 22 м/с) и сильного дождя, начавшихся в регионе днем 6 июня.



Неблагоприятная погода сохранится в Бельгии до конца дня, пройдут грозовые ливни, ветер усилится до 25 м/с, на юге и юго-западе страны ожидаются порывы ветра до 27 м/с.



Грозовые дожди и порывистый ветер в стране были связаны с атмосферными фронтами, пересекавшими регион. / meteonovosti.ru /



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