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Рекордные холода на ЕТР



ИА "Метеоновости" / 13:44 Вторник, 6 июня



Погода на большей части ЕТР далека от идеальной, а температура воздуха больше соответствует началу мая. Холодный воздух с северными потоками доходит до Центрального района. Среднесуточная температура воздуха ниже климатической нормы на 2-4 градуса, а в Поволжье аномалия температуры составляет 6-8 градусов. Даже днем воздух едва прогревался до 12..17 градусов, а ночью остывал почти до нуля. Очередные отрицательные рекорды были перекрыты в Рыбинске, +1,0, в Костроме +0,4, в Твери +2,3, во Владимире +0,6, в Чебоксарах +4,1. / meteonovosti.ru /



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