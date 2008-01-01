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Новости погоды

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На Дальнем Востоке хозяйничают циклоны

ИА "Метеоновости" / 13:02 Вторник, 6 июня

  Циклонические вихри практически оккупировали Дальневосточный регион, лишь крайний северо-восток остается во власти арктического антициклона.

С начала лета именно циклоны формируют дальневосточную погоду. Обширный двуцентровой вихрь занял большую часть территории Якутии, Амурскую область, юг Хабаровского края. Атмосферные фронты этого циклона достигли Приморского края, Сахалина и Курильских островов. Еще один малоподвижный циклон, кружащий над акваторией Берингова моря, портил погоду на Камчатке.

В Якутии 5 и 6 июня прошли сильные дожди, местами выпало до 24 мм осадков, гремели грозы, ветер в порывах усиливался до 23 м/с. Дождливо и ветрено было на юге Камчатки, на Сахалине и в Хабаровском крае. Количество осадков составило около 10 мм, а порывы ветра до 21 м/с.

В ближайшие дни циклонический вихрь продолжит кружить над югом Дальнего Востока. Понижение температуры ожидается в Амурской области, в Хабаровском крае и в Приморье. В Амурской области пройдут ливневые дожди. Сильные грозовые дожди и порывистый ветер ожидаются в Якутии. Не обойдется без дождей и гроз в Приморье и в Хабаровском крае.

А все тепло этих вихрей достанется Монголии и северо-востоку Китая.  / meteonovosti.ru /
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