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Новости погоды

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Жаркая погода на Украине сохранится

ИА "Метеоновости" / 12:56 Вторник, 6 июня

  Погоду на Украине определяет компактный антициклон. По его западной периферии в правобережную часть страны поступает очень теплый воздух, который раскаляется до 30 градусов под лучами солнца. Местами гремели сухие грозы.

5 июня в Каневе, на родине Тараса Шевченко, было 30,6 градуса, в Киеве максимальная температура воздуха достигла 28,6 градуса, что выше нормы почти на 4 градуса.

На периферии этого антициклона, на правом берегу Днепра прошли ливни различной интенсивности, которые значительно понизили температуру.

В ближайшие дни в западных областях Украины возможно ливни, грозы с градом и шквалы, а на остальной территории, в столице в том числе, сохранится сухая и жаркая погода, в Киеве днем 29..31 градус. / meteonovosti.ru /
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