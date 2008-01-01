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Погода в Санкт- Петербурге в день рождения Пушкина



ИА "Метеоновости" / 12:40 Вторник, 6 июня



6 июня, в день рождения А.С. Пушкина в городе на Неве вполне комфортная погода, которую обеспечил теплый сектор атлантического циклона.



Ночью прошел слабый дождь, на город выпало до 1 мм осадков. Днем атмосферное давление будет расти, в облаках появятся просветы, температура повысится до 17..19 градусов, что близко к климатической норме. За первую пятидневку июня в городе выпало 6,6 мм осадков, что составляет 7% от месячной нормы. Но температура воздуха все дни была ниже нормы, в среднем на 6 градусов.



И только сутки 6 июня, как раз в праздничный для Питера день, температура воздуха в городе вернется в рамки календаря! И это станет подарком для всех гостей Северной столицы! / meteonovosti.ru /



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