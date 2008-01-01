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О погоде в округах Москвы



ИА "Метеоновости" / 12:37 Вторник, 6 июня



В 12 часов в столичной области облачная погода, атмосферное давление в тыловой части циклона растет, осадков не наблюдается. Температура воздуха в административных округах: Центральном 12-13 градусов; Северном 12- 13 градусов, Северо-восточном 12-13 градусов, Восточном 12-13 градусов, Юго-восточном 13-14 градусов; Южном 13 градусов; Юго-западном 13 градусов; Западном 12..13 градусов, Северо-западном 12-13 градусов.



В Зеленограде без осадков, температура воздуха 12 градусов. На территории Новой Москвы без осадков, температура воздуха 12..14 градусов, местами порывы северо-западного ветра 10 м/с / meteonovosti.ru /



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