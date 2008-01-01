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Новости погоды
Летние туманы в Ярославской и Владимирской областях
ИА "Метеоновости" / 12:35 Вторник, 6 июня
Утром 6 июня туманы видимостью наблюдались в Ярославской и Владимирской областях. Видимость ухудшалась до 500 м. Туманы стелились над земной поверхностью. Образовавшиеся туманы относятся к фронтальным, возникновение их связано с адвекцией и насыщением воздуха осадками, а также и его охлаждением при предфронтальном падении давления. Обычно такие туманы наблюдаются в ночные и утренние часы. В холодное время года туманы могут сохраняться и днем, но летом, как правило, рассеиваются. / meteonovosti.ru /
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