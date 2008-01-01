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Новости погоды

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Сильные дожди прошли в Москве

ИА "Метеоновости" / 10:41 Вторник, 6 июня

  Московский регион в минувший день, 5 июня, оказался в циклоне. Фронт окклюзии, пересекавший столицу, стал причиной сильных дождей. Всего в Москве выпало от 20 до 30 % месячной нормы осадков, которая составляет 75 мм. Осадки шли в период от 12 до 18 часов. На главной станции ВДНХ за неполные 6 часов выпало 15 мм осадков, по данным автоматических метеостанций, количество осадков в столице составило до 22 мм.

В настоящее время атмосферное давление в Москве начало расти, существенных осадков не ожидается, воздух прогреется до 20..22 градусов. / meteonovosti.ru /
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