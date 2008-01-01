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О магнитном поле Земли



ИА "Метеоновости" / 09:40 Вторник, 6 июня



По данным ИЗМИРАН, солнечная активность с 25 мая по 5 июня менялась от низкой до умеренной. Магнитное поле Земли большую часть времени менялось от спокойного до слабо возмущенного. 27-28 мая зарегистрирована умеренная геомагнитная буря, а 29 мая и 3 июня - отдельные возмущенные периоды.



По прогнозам ИЗМИРАН, ожидается, что с 6 по 13 июня солнечная активность будет, в основном, низкой. Большие вспышки маловероятны. Геомагнитная обстановка ожидается от спокойной до слабо возмущенной. / meteonovosti.ru /



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