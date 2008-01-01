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Новости погоды

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Погода в Москве сегодня

ИА "Метеоновости" / 06:35 Вторник, 6 июня

  Циклон, который принёс ненастье прошедшим днём, сместился на восток ЕТР. С его прохождением вчера на севере столицы выпало до 33% месячной нормы осадков. Сегодня днём погода значительно улучшится, осадков не ожидается. Температура воздуха в столице повысится до 16..18 градусов, в Подмосковье от 14 до 19 градусов тепла. Среднесуточная температура воздуха, таким образом, окажется на 2-3 градуса ниже климатической нормы. Ветер северо-западный 5-10 м/с. Атмосферное давление существенно не изменится и окажется вблизи своей климатической нормы. Относительная влажность воздуха около 60%.

Из-за колебаний основных метеопараметров возможно ухудшение самочувствия метеозависимых людей. В первую очередь это лица страдающие заболеваниями сердца и сосудов. У них возможны головные и сердечные боли. Из-за достаточной повышенной влажности воздуха недомогание почувствуют люди с заболеваниями бронхов и легких. В такие дни специалисты рекомендуют: соблюдайте режим труда и отдыха, больше гуляйте на свежем воздухе, устраивать себе ванны с различными солями, которые оказывают как успокаивающее, так и тонизирующее воздействие. При крайней необходимости воспользоваться лекарственными препаратами, рекомендованными врачом. / meteonovosti.ru /
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