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Новости погоды
О погоде в Москве вечером
ИА "Метеоновости" / 15:37 Понедельник, 5 июня
Погоду в столичном регионе будет определять прохождение холодного фронта. Атмосферное давление продолжит понижаться, дождь станет менее интенсивным. Температура воздуха в Москве 10..12 градусов, по области 8..12. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с, местами порывы до 12-17 м/с. / meteonovosti.ru /
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