|
|
|
Новости погоды
О погоде в округах Москвы
ИА "Метеоновости" / 15:31 Понедельник, 5 июня
За 3 часа на город выпало от 1 мм до 13 мм осадков. В 15 часов столичная область остается в зоне атмосферного фронта, дождь различной интенсивности продолжается. Температура воздуха в административных округах: Центральном 11-12 градусов; Северном 11 градусов, Северо-восточном 11 градусов, Восточном 11 градусов, Юго-восточном 11 градусов; Южном 11 градусов; Юго-западном 11 градусов; Западном 10..11 градусов, Северо-западном 11 градусов.
В Зеленограде дождь, температура воздуха 10 градусов. На территории Новой Москвы дождь, температура воздуха 11..13 градусов, местами порывы юго-восточного ветра 11м/с. / meteonovosti.ru /
|
© 2008 Данио-Пресс. Все права защищены.
Использование материалов сайта возможно только с согласия администрации сервера.
Пользовательское соглашение
По вопросам рекламы обращайтесь по этой ссылке.