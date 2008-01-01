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О погоде в округах Москвы



ИА "Метеоновости" / 15:31 Понедельник, 5 июня



За 3 часа на город выпало от 1 мм до 13 мм осадков. В 15 часов столичная область остается в зоне атмосферного фронта, дождь различной интенсивности продолжается. Температура воздуха в административных округах: Центральном 11-12 градусов; Северном 11 градусов, Северо-восточном 11 градусов, Восточном 11 градусов, Юго-восточном 11 градусов; Южном 11 градусов; Юго-западном 11 градусов; Западном 10..11 градусов, Северо-западном 11 градусов.



В Зеленограде дождь, температура воздуха 10 градусов. На территории Новой Москвы дождь, температура воздуха 11..13 градусов, местами порывы юго-восточного ветра 11м/с. / meteonovosti.ru /



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