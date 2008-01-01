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Новости погоды

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О заморозках на Русской равнине

ИА "Метеоновости" / 13:46 Понедельник, 5 июня

  В воскресенье, 4 июня обширный циклон с центром над Камой, продолжал затягивать в свою циркуляцию новые порции арктического воздуха. И среднесуточная температура оказалась ниже климатической нормы на 6-8 градусов. Выхолаживание было довольно интенсивным и в ряде населенных пунктов наблюдались заморозки. В Ленинградской и Новгородской областях до -2, в Ивановской, Костромской, Тверской, Ярославской областях от -1 до -2 градусов. Но заморозки наблюдались не только в воздухе, но и на уровне травостоя, причем в северной половине ЦФО, включая Московскую область интенсивностью до -1..-2 градусов, а в Пошехонье (Ярославская область) и вовсе до -6 градусов.

В предстоящие сутки погода в западной половине Европейской России будет формироваться под влиянием восточной периферии антициклона, наступающего с запада. Осадки если и будут, то небольшие и местами, заморозки на поверхности почвы наиболее вероятны на севере Волго-Вятского района до -1 градуса, на Средней Волге до -2 градусов. / meteonovosti.ru /
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