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О пожарной опасности на юге Сибири



ИА "Метеоновости" / 13:12 Понедельник, 5 июня



Погода на юге Сибири формируется под влиянием антициклона, который и одаривает летней жарой. Вот и во вторник в Новосибирской, Кемеровской областях, Алтайском крае и Горном Алтае воздух разогреется до 25..31 градуса. Атмосферные фронты с волнами, скользят по крайнему югу региона, местами проливая дожди. Но их явно недостаточно, поэтому ожидается нарастание степени пожарной опасности до высокой , в Карасукском районе Новосибирской области, Славгородском и Мамонтовском районах алтайского края до чрезвычайной. В Горном Алтае ожидается высокая, местами чрезвычайная степень пожарной опасности.



Примерно такая же ситуация складывается в центре и на юге Красноярского края. После кратковременного понижения температуры опять возвращается тепло, и во вторник ожидается 23..29 градусов. На фоне повышенного давления, осадков почти не будет, а значит местами сохранится высокая, в Горно Тыве чрезвычайная степень пожарной опасности. / meteonovosti.ru /



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