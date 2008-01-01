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О погоде в округах Москвы



ИА "Метеоновости" / 12:31 Понедельник, 5 июня



В 12 часов столичная область оказалась в зоне теплого атмосферного фронта. Погода облачная с дождем различной интенсивности. Температура воздуха в административных округах: Центральном 13-14 градусов; Северном 13 градусов, Северо-восточном 13-14 градусов, Восточном 13-14 градусов, Юго-восточном 14-15 градусов; Южном 13 градусов; Юго-западном 13 градусов; Западном 12..13 градусов, Северо-западном 12-13 градусов.



В Зеленограде слабый дождь, температура воздуха 11-12 градусов. На территории Новой Москвы местами дождь, температура воздуха 11..14 градусов. / meteonovosti.ru /



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