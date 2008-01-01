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В Москву летнее тепло не торопится



ИА "Метеоновости" / 12:07 Понедельник, 5 июня







На этой неделе погода в столичном регионе будет формироваться в основном под влиянием восточной периферии антициклона, расположившегося над Западной Европой. Ветры будут поставлять прохладный воздух, но благодаря солнечному прогреву среднесуточное значение температуры ожидается в пределах многолетних значений. В конце рабочей недели к столичному региону с Украины приблизится южный циклон. Он будет перемещаться по южным областям ЦФО, но не обделит дождями и московскую землю.



В ночь на вторник Москва еще будет находиться в юго-западной части циклона, пришедшего с запада. При облачной погоде местами прольются небольшие дожди кратковременного характера, в ранние утренние часы в городе 10..12, в Подмосковье до 13 тепла. Днем с запада распространится гребень антициклона, будет проглядывать солнце, осадков не ожидается, при умеренном северо-западном ветре, в Москве температура повысится до 16..18, по области не выше 19 градусов.



В середине недели атмосферное давление подрастет. При переменной облачности сколько-нибудь существенных осадков не предполагается, ночью в Москве около 8, по области 5..10 градусов, днем воздух в столице прогреется до 22..24, в Подмосковье до 25 градусов. В четверг характер погоды существенно не изменится.



В последний рабочий день недели, с Украины к центру России направится циклон, в сфере его влияния окажется и столичный регион. Увеличится облачность и в ночь на пятницу местами прольется небольшой дождь, температура повысится до 10..15 градусов. Днем при облачной погоде время от времени будут приниматься дожди, температура воздуха не превысит 16..21 градуса. / meteonovosti.ru /



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