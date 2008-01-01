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Новости погоды

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Юг Дальнего Востока: жара пасует перед дождями и прохладой

ИА "Метеоновости" / 11:38 Понедельник, 5 июня

  Сегодня, в первый день на новой неделе, над южными районами Дальнего Востока раскинулся солнечный антициклон. По прогнозу местных синоптиков этот день обещает быть жарким с температурой до 28..29 градусов.

Но уже во вторник, 6 июня, ситуация изменится: на Амурскую область выходит циклон. В его теплом секторе, в Приамурье местами пройдет слабый и умеренный дождь, прогремит гроза, порывы ветра местами достигнут 14-19 м/с, но еще жарко, до +31 градуса. Таким же жарким обещает быть предстоящие день в Хабаровском крае и Приморье, а небольшие дожди наиболее вероятны лишь в центре и на севере Хабаровского края.

Но уже в середине недели циклоны заполонят южные районы региона. Пройдут дожди разной интенсивности и продолжительности, местами они будут сопровождаться порывистым, до 15-18 м/с, ветром, и жара пойдет на убыль. В тыловой части циклона в Амурской области уже не выше +23, на севере местами около +10 градусов, в Хабаровском крае и Амурской области 20..26, на юге Хабаровского края еще до +28 градусов, а на севере не выше +15. В четверг еще станет холоднее на 5-7 градусов. / meteonovosti.ru /
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