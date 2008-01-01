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В Якутии дожди, грозы, сильный ветер



ИА "Метеоновости" / 11:14 Понедельник, 5 июня



Сегодня, 5 июня, на центральные улусы Якутии с севера Забайкальского края, выходит циклон, его центр окажется вблизи Якутска, к нему присоединится циклон из Бурятии. Большая часть Якутии будет находиться под влиянием двух циклонов, которые в предстоящие сутки и обусловит на ненастную погоду.



Уже сегодня начнутся дожди. Во вторник, 6 июня, они ожидаются от небольших до умеренных, на западе и юге республики местами сильные, с грозами, и ветром в порывах 13-18 м/с; на центр и юго-восток обрушатся ливни с грозами, порывы ветра могут достигать штормовой силы, 20 м/с.



В середине недели циклоны сместятся к востоку, дожди ослабеют, станут небольшими, но в отдельных районах они еще могут быть более интенсивные. Начнется вторжение арктического воздуха, и на северо-западе дожди будут чередоваться с мокрым снегом. / meteonovosti.ru /



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