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К Москве приближается зона ливней



ИА "Метеоновости" / 11:00 Понедельник, 5 июня



С запада к столичному региону приближается циклон, а вместе с ним и зона дождей. Теплый атмосферный фронт циклона накроет Москву и область в период с 12 до 14 часов. Начнутся дожди, после обеда, с 15 до 18 часов, они будут носить ливневый характер. И наибольшее количество осадков от 10 до 25 мм придется именно на это время. По предварительным расчетам может выпасть от 20 до 30% месячной нормы осадков, которая составляет 75 мм. / meteonovosti.ru /



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