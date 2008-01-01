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Новости погоды

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К Москве приближается зона ливней

ИА "Метеоновости" / 11:00 Понедельник, 5 июня

  С запада к столичному региону приближается циклон, а вместе с ним и зона дождей. Теплый атмосферный фронт циклона накроет Москву и область в период с 12 до 14 часов. Начнутся дожди, после обеда, с 15 до 18 часов, они будут носить ливневый характер. И наибольшее количество осадков от 10 до 25 мм придется именно на это время. По предварительным расчетам может выпасть от 20 до 30% месячной нормы осадков, которая составляет 75 мм. / meteonovosti.ru /
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