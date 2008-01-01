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Новости погоды

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Из архива московской погоды

ИА "Метеоновости" / 10:01 Понедельник, 5 июня

  Первые дни лета в столичном регионе не удались. Среднесуточная температура воздуха остается ниже многолетних значений на 5-6 градусов.

Вот и сегодня, 5 июня, по прогнозу максимальная температура воздуха в Москве составит всего-навсего 14..16 градусов. А вот в 2014 году, этот день выдался по-летнему жаркий, после полудня воздух разогрелся до +31.6 градуса, что и стало новым абсолютным максимумом для 5 июня.

Абсолютный минимум этих суток до сих пор остается за далеким 1899 годом, когда в ранние утренние часы воздух прихватил заморозок до -1.4 градуса.

Дождливым было 5 июня в 1923 году, когда на столицу вылилось 28.6 мм, чуть более трети месячной нормы осадков, которая составляет 75 мм.

Сегодня, 5 июня, Москва окажется вблизи центра циклона, приближающегося с запада. По предварительному прогнозу может выпасть от 20 до 30% месячной нормы осадков. / meteonovosti.ru /
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