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Новости погоды

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Погода в Москве сегодня

ИА "Метеоновости" / 06:18 Понедельник, 5 июня

  Циклон с северо-запада подпортит погоду предстоящим днём. С прохождением его активных атмосферных фронтов выльется до 27% месячной нормы осадков.

По сведениям Метеобюро Москвы и области днём 5 июня ожидается облачная, лишь с небольшими прояснениями погода. Пройдут ливневые дожди, местами, сопровождающиеся порывистыми усилениями ветра до 12-17 м/с. В Москве комплекс неблагоприятных явлений погоды ожидается после полудня, ну, а самыми первыми непогоду встретят западные территории Московии. Максимальные значения температуры воздуха в столице достигнут всего лишь 14..16 градусов, в Подмосковье 13..18. Среднесуточная температура воздуха окажется на 5-6 градусов ниже климатической нормы.

Такая погода не улучшая настроение у большинства жителей региона, может вызывать негативную психологическую реакцию, привести к недомоганию, слабости, снижению иммунитета. Следует внимательнее относиться к своему здоровью, соблюдать режим труда и отдыха, больше гулять, при необходимости принять рекомендованные лечащим доктором лекарственные препараты успокаивающего и тонизирующего действия. Повышенная влажность воздуха в сочетании с низкими температурами может стать причиной обострения хронических заболеваний опорно-двигательного аппарата, а также бронхо-легочных заболеваний.

5 июня геомагнитный фон преимущественно спокойный. / meteonovosti.ru /
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