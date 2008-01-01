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Новости погоды

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В Самаре уже выпало половина месячной нормы осадков

ИА "Метеоновости" / 14:11 Воскресенье, 4 июня

  Обширный циклонический вихрь, чьи атмосферные фронты пролили осадки на большей части европейской России и Урала, обрушил сильный дождь на Самарскую область. 3 июня по области выпало 53 мм. В городе Самаре был перекрыт абсолютный максимум количества осадков, который составил 17,7 мм, предыдущий максимум составлял 15 мм. Норма по осадкам для этого города равна 56 мм. За первые дни июня уже выпало 30 мм. Эта сумма составляет 54% от нормы. А средняя температура в городе отстает от нормы на 2,6 градусов (норма месяца равна 19,7).

В предстоящие сутки, 5 июня, осадков не ожидается. Днем по-прежнему прохладно, всего 15 градусов тепла. / meteonovosti.ru /
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