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В Москве станет по-летнему тепло



ИА "Метеоновости" / 13:56 Воскресенье, 4 июня



В Московском регионе лето заставляет себя ждать. Первые дни напоминали больше весенний характер погоды. Наблюдался и дождь, и сильные порывы ветра, местами гремела гроза. Главным явлением для этого периода года стала снежная крупа. Средняя температура была далека от климатической нормы июня, которая равна 17 градусам. Фактическая средняя температура на данный момент всего 9 градусов. В понедельник сохранится прохладная погода. Днем с запада будет подходить циклон, с активными атмосферными фронтами. Во второй половине дня пройдет ливневый дождь, местами грозы. Максимальная температура воздуха составит 14..16 градусов. Ветер юго-восточный 5-10, местами порывы 12-17 м/с.



Но уже со вторника погода в Московской области окажется под влиянием периферии антициклона, температура постепенно начнет повышаться. Так, например, в среду и в четверг после полудня воздух может прогреться до +22,+24, по области до +26. / meteonovosti.ru /



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