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Новости погоды

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Рекорд температуры на Курилах

ИА "Метеоновости" / 13:37 Воскресенье, 4 июня

  Среднесуточная температура воздуха на Курилах в первые дни июня колеблется в пределах климатической нормы. Для южных районов норма месяца составляет 8,6 градусов, на данный момент средняя температура равна 7,2, что ниже нормы на 1,4. Норма осадков 104 мм, за 3 первых дня уже выпало 28 мм, что составляет 27% от нормы.

На севере Курильской гряды норма по температуре немного ниже и равна 6,8, пока средняя температура за прошедшие дни отстает от нормы и составляет 3,9. 3 июня в городе Северо-Курильске был зафиксирован новый минимум температуры воздуха для этого дня. Столбик термометра понизился до -1,6. Климатическая норма по осадкам 107 мм, выпало 27 мм, это 25% от нормы.

В предстоящие сутки, 5 июня, осадки ожидаются лишь в ночное время на юге гряды. Днем без осадков. Ветер северо-западных направлений со скоростью 7-12 м/с. Днем воздух прогреется до +4,+9, на юге до +8,+13. / meteonovosti.ru /
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